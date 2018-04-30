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Летчики ВВО оказались на передовой борьбы с лесными пожарами
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Летчики ВВО оказались на передовой борьбы с лесными пожарами 

ТК «Звезда» 46 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
За минувшие сутки удалось потушить 150 тысяч гектаров леса, 146 пожаров было ликвидировано.
Летчики Восточного военного округа продолжают оказывать помощь в борьбе с бушующими в ряде регионов лесными пожарами. Экипажи вертолетов Ми-8 совершили уже 30 боевых вылетов из Хабаровска, проведя в небе над горящей амурской тайгой около сотни часов.
Огонь сейчас бушует сразу в четырех районах Амурской области. Всему виной стала жаркая погода и сильный ветер. Вертолетчики вынуждены забрасывать в горящие леса пожарных и грузы — зачастую добраться туда по земле просто невозможно.
Во власти огня оказались и другие регионы страны, но успехи в борьбе со стихией уже есть. За минувшие сутки удалось потушить 150 тысяч гектаров леса, 146 пожаров было ликвидировано.
По данным Авиалесоохраны, к работе по тушению огня были привлечены 3,5 тысячи человек и почти 700 единиц техники.
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