Загоревшаяся стиральная машина стала причиной эвакуации 70 человек из гостиницы в Москве 

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Небольшое возгорание произошло в гостинице на Керченской улице в Москве, в результате из здания были эвакуированы около 70 постояльцев и сотрудников. Об этом сообщил ТАСС в понедельник источник в экстренных службах города.
"Возгорание площадью 0,5 кв. метра произошло в стиральной машине в гостиничном комплексе на ул. Керченская, д. 1А, к. 3", — сказал собеседник агентства.
По его словам, в целях безопасности из здания были эвакуированы около 70 человек.
В результате произошедшего никто не пострадал. Возгорание ликвидировано.