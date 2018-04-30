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Загоревшаяся стиральная машина стала причиной эвакуации 70 человек из гостиницы в Москве
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Загоревшаяся стиральная машина стала причиной эвакуации 70 человек из гостиницы в Москве 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Небольшое возгорание произошло в гостинице на Керченской улице в Москве, в результате из здания были эвакуированы около 70 постояльцев и сотрудников. Об этом сообщил ТАСС в понедельник источник в экстренных службах города.
"Возгорание площадью 0,5 кв. метра произошло в стиральной машине в гостиничном комплексе на ул. Керченская, д. 1А, к. 3", — сказал собеседник агентства.
По его словам, в целях безопасности из здания были эвакуированы около 70 человек.
В результате произошедшего никто не пострадал. Возгорание ликвидировано.
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