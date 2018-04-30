Загоревшаяся стиральная машина стала причиной эвакуации 70 человек из гостиницы в Москве

МОСКВА , 30 апреля. / ТАСС /. Небольшое возгорание произошло в гостинице на Керченской улице в Москве, в результате из здания были эвакуированы около 70 постояльцев и сотрудников. Об этом сообщил ТАСС в понедельник источник в экстренных службах города.

"Возгорание площадью 0,5 кв. метра произошло в стиральной машине в гостиничном комплексе на ул. Керченская, д. 1А, к. 3", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в целях безопасности из здания были эвакуированы около 70 человек.

В результате произошедшего никто не пострадал. Возгорание ликвидировано.