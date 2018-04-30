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Газ взорвался в жилом доме на Кубани
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Газ взорвался в жилом доме на Кубани 

Газета.Ru 42 минуты назад
Взрыв газа произошел в многоквартирном жилом доме на Кубани, сообщили в главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю, передает ФАН.
Отмечается, что инцидент произошел в Каневском районе Краснодарского края. Спасатели получили сообщение о взрыве в многоквартирном доме около 8.21. На месте происшествия они выяснили, что хлопок произошел на кухне в квартире на первом этаже. Здание горело. Пламя потушили в 8.37.
В тушении пожара были задействованы 33 человека и 10 машин. Погибших нет. Один человек пострадал.
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