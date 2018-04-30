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На севере Китая девять человек погибли в результате схода оползня
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На севере Китая девять человек погибли в результате схода оползня 

ИА Синьхуа 1 час назад
Тайюань, 30 апреля /Синьхуа/ — К настоящему времени подтверждена гибель девяти человек в результате схода оползня, происшедшего в понедельник в городе Люйлян провинции Шаньси на севере Китая. Об этом сообщили информагентству Синьхуа в местной администрации.
По предварительным данным из-за схода оползня, случившегося в 04:57 понедельника в районе Лиши, под завалами оказались девять человек.
В поисково-спасательных работах были задействованы свыше ста сотрудников различных служб и несколько единиц тяжелой техники. -0-
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