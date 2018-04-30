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Власти Удмуртии назвали контролируемой ситуацию с подтоплением двух районов
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Власти Удмуртии назвали контролируемой ситуацию с подтоплением двух районов 

ИА «Сусанин» 37 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Ситуация с подтоплением двух районов в Удмуртии находится под контролем и не является тяжелой. Об этом журналистам в понедельник, 30 апреля, сообщил председатель правительства Удмуртской Республики Ярослав Семенов.
По данным регионального ГУ МЧС, в настоящее время в Можгинском районе остаются подтопленными 33 участка (было 73), в Кизнерском районе — 151 участок, на которых проживают более 300 человек. В обоих районах подготовили пункты временного размещения пострадавших от воды жителей.
"Но на сегодняшний момент просьб об эвакуации не поступало. Жители двух домов думают об этом", — рассказал Семенов. Напомним, что в Можге и Кизнерском районе объявили режим ЧС из-за паводка.
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