Власти Удмуртии назвали контролируемой ситуацию с подтоплением двух районов

Ижевск. Удмуртия . Ситуация с подтоплением двух районов в Удмуртии находится под контролем и не является тяжелой. Об этом журналистам в понедельник, 30 апреля, сообщил председатель правительства Удмуртской Республики Ярослав Семенов

По данным регионального ГУ МЧС, в настоящее время в Можгинском районе остаются подтопленными 33 участка (было 73), в Кизнерском районе — 151 участок, на которых проживают более 300 человек. В обоих районах подготовили пункты временного размещения пострадавших от воды жителей.

"Но на сегодняшний момент просьб об эвакуации не поступало. Жители двух домов думают об этом", — рассказал Семенов. Напомним, что в Можге и Кизнерском районе объявили режим ЧС из-за паводка.