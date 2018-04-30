МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Самолет, следовавший рейсом Москва — Гюмри, совершил вынужденную посадку в аэропорту Минеральных Вод из-за пассажира, курившего на борту. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Командир экипажа через диспетчера обратился за помощью к сотрудникам транспортной полиции в связи с тем, что один из авиапассажиров, 44-летний мужчина, курил в самолете во время полета. Нарушитель снят с рейса и доставлен в линейное отделение полиции, где в отношении него составлен протокол об административном правонарушении", — отметила она.