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На Камчатке загорелось судно
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На Камчатке загорелось судно 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 30 апреля. Камчатские пожарные тушат возгорание на судне, которое пришвартовано у пирса в Петропавловске-Камчатском, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
"Сообщение о возгорании на судне поступило на пульт пожарной связи вечером 30 апреля 2018 года. По предварительной информации пожар произошел в одном из помещений судна", — говорится в сообщении.
К месту вызова выехали сотрудники двух пожарно-спасательных частей и одной специализированной пожарно-спасательной части — всего 23 человека, семь единиц техники. Ведутся работы по ликвидации огня. По предварительной информации жертв и пострадавших нет. Члены экипажа, которые находились на судне — четыре человека — самостоятельно покинули его.
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