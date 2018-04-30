На Камчатке загорелось судно

"Сообщение о возгорании на судне поступило на пульт пожарной связи вечером 30 апреля 2018 года. По предварительной информации пожар произошел в одном из помещений судна", — говорится в сообщении.

К месту вызова выехали сотрудники двух пожарно-спасательных частей и одной специализированной пожарно-спасательной части — всего 23 человека, семь единиц техники. Ведутся работы по ликвидации огня. По предварительной информации жертв и пострадавших нет. Члены экипажа, которые находились на судне — четыре человека — самостоятельно покинули его.