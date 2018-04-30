Новые жертвы урагана: в Самарской области ветер снес крышу школы

В понедельник, 30 апреля, стало известно о новых последствиях шквалистого ветра, пронесшегося накануне в Самарской области . В селе Тимашево из-за непогоды пострадала крыша одной из школ. Об этом 63.ru рассказали очевидцы.

— Ураган снес металлическую крышу. Профнастил приземлился во двор, — рассказал очевидец.

По его словам, обошлось без жертв.

Похожий инцидент произошел в Похвистнево . Здесь резким порывом ветра снесло крышу местного торгового центра. Металлоконструкция упала на парковку, чудом не задев припаркованные автомобили.

Железные листы едва не задели автомобили

Ураган прошелся по Самарской области в эти выходные. Первой «жертвой» шквалистого ветра стал рекламный щит. Очевидцы поделились видео с места происшествия.

Ветер разломал рекламный щит Ближе к вечеру самарцы стали выкладывать в соцсети фото упавших деревьев. Стволы перегораживали проезжую часть и обрывали провода.