Новые жертвы урагана: в Самарской области ветер снес крышу школы 

В понедельник, 30 апреля, стало известно о новых последствиях шквалистого ветра, пронесшегося накануне в Самарской области. В селе Тимашево из-за непогоды пострадала крыша одной из школ. Об этом 63.ru рассказали очевидцы.
— Ураган снес металлическую крышу. Профнастил приземлился во двор, — рассказал очевидец.
По его словам, обошлось без жертв.
Похожий инцидент произошел в Похвистнево. Здесь резким порывом ветра снесло крышу местного торгового центра. Металлоконструкция упала на парковку, чудом не задев припаркованные автомобили.
Железные листы едва не задели автомобили
Ураган прошелся по Самарской области в эти выходные. Первой «жертвой» шквалистого ветра стал рекламный щит. Очевидцы поделились видео с места происшествия.
Ветер разломал рекламный щит Ближе к вечеру самарцы стали выкладывать в соцсети фото упавших деревьев. Стволы перегораживали проезжую часть и обрывали провода.