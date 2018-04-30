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На угольной шахте в Республике Тыва произошло обрушение
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На угольной шахте в Республике Тыва произошло обрушение 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
На угольной шахте «УК Межегейуголь» в Тандинском районе Республики Тыва произошло обрушение. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС РФ.
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