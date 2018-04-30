В лесах Челябинской области за сутки произошло 15 пожаров

В течение суток в Главном управлении МЧС России по Челябинской области организована работа по обеспечению функционирования органов управления, управлению силами и средствами в рамках системы антикризисного управления на всех уровнях единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Кроме организации работ по тушению 15 техногенных пожаров и реагированию на 1 ДТП в городах области, за сутки были зарегистрированы и природные пожары.

«По состоянию на 22:00 29.04.2018г. зарегистрировано 15 природных пожаров на землях лесного фонда (по данным Главного управления лесами Челябинской области регионального пункта диспетчерского управления)», — сообщает ГУ МЧС России по Челябинской области.

Кроме того, по прогнозу МЧС чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий сегодня, 30 апреля, на территории Челябинской области неблагоприятные явления в виде порывов ветра до 18-23 м/с в ночное время.

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