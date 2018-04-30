Всероссийский детский центр «Океан» на берегу Японского моря 

Владивосток, 29 апреля /Синьхуа/ — На днях корресподент ИА Синьхуа посетил Всероссийский детский центр «Океан», который расположен в 20 км от Владивостока в бухте Емар на берегу Японского моря. Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 29 апреля /Синьхуа/ — На днях корресподент ИА Синьхуа посетил Всероссийский детский центр «Океан», который расположен в 20 км от Владивостока в бухте Емар на берегу Японского моря. Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 29 апреля /Синьхуа/ — На днях корресподент ИА Синьхуа посетил Всероссийский детский центр «Океан», который расположен в 20 км от Владивостока в бухте Емар на берегу Японского моря. Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 29 апреля /Синьхуа/ — На днях корресподент ИА Синьхуа посетил Всероссийский детский центр «Океан», который расположен в 20 км от Владивостока в бухте Емар на берегу Японского моря. Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 29 апреля /Синьхуа/ — На днях корресподент ИА Синьхуа посетил Всероссийский детский центр «Океан», который расположен в 20 км от Владивостока в бухте Емар на берегу Японского моря. Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 29 апреля /Синьхуа/ — На днях корресподент ИА Синьхуа посетил Всероссийский детский центр «Океан», который расположен в 20 км от Владивостока в бухте Емар на берегу Японского моря. Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 29 апреля /Синьхуа/ — На днях корресподент ИА Синьхуа посетил Всероссийский детский центр «Океан», который расположен в 20 км от Владивостока в бухте Емар на берегу Японского моря. Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 29 апреля /Синьхуа/ — На днях корресподент ИА Синьхуа посетил Всероссийский детский центр «Океан», который расположен в 20 км от Владивостока в бухте Емар на берегу Японского моря. Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 29 апреля /Синьхуа/ — На днях корресподент ИА Синьхуа посетил Всероссийский детский центр «Океан», который расположен в 20 км от Владивостока в бухте Емар на берегу Японского моря. Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 29 апреля /Синьхуа/ — На днях корресподент ИА Синьхуа посетил Всероссийский детский центр «Океан», который расположен в 20 км от Владивостока в бухте Емар на берегу Японского моря. Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 29 апреля /Синьхуа/ — На днях корресподент ИА Синьхуа посетил Всероссийский детский центр «Океан», который расположен в 20 км от Владивостока в бухте Емар на берегу Японского моря. Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 29 апреля /Синьхуа/ — На днях корресподент ИА Синьхуа посетил Всероссийский детский центр «Океан», который расположен в 20 км от Владивостока в бухте Емар на берегу Японского моря. Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 29 апреля /Синьхуа/ — На днях корресподент ИА Синьхуа посетил Всероссийский детский центр «Океан», который расположен в 20 км от Владивостока в бухте Емар на берегу Японского моря. Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 29 апреля /Синьхуа/ — На днях корресподент ИА Синьхуа посетил Всероссийский детский центр «Океан», который расположен в 20 км от Владивостока в бухте Емар на берегу Японского моря. Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 29 апреля /Синьхуа/ — На днях корресподент ИА Синьхуа посетил Всероссийский детский центр «Океан», который расположен в 20 км от Владивостока в бухте Емар на берегу Японского моря. Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 29 апреля /Синьхуа/ — На днях корресподент ИА Синьхуа посетил Всероссийский детский центр «Океан», который расположен в 20 км от Владивостока в бухте Емар на берегу Японского моря. Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 29 апреля /Синьхуа/ — На днях корресподент ИА Синьхуа посетил Всероссийский детский центр «Океан», который расположен в 20 км от Владивостока в бухте Емар на берегу Японского моря. Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 29 апреля /Синьхуа/ — На днях корресподент ИА Синьхуа посетил Всероссийский детский центр «Океан», который расположен в 20 км от Владивостока в бухте Емар на берегу Японского моря. Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 29 апреля /Синьхуа/ — На днях корресподент ИА Синьхуа посетил Всероссийский детский центр «Океан», который расположен в 20 км от Владивостока в бухте Емар на берегу Японского моря. Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 29 апреля /Синьхуа/ — На днях корресподент ИА Синьхуа посетил Всероссийский детский центр «Океан», который расположен в 20 км от Владивостока в бухте Емар на берегу Японского моря. Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 29 апреля /Синьхуа/ — На днях корресподент ИА Синьхуа посетил Всероссийский детский центр «Океан», который расположен в 20 км от Владивостока в бухте Емар на берегу Японского моря. Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 29 апреля /Синьхуа/ — На днях корресподент ИА Синьхуа посетил Всероссийский детский центр «Океан», который расположен в 20 км от Владивостока в бухте Емар на берегу Японского моря. Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 29 апреля /Синьхуа/ — На днях корресподент ИА Синьхуа посетил Всероссийский детский центр «Океан», который расположен в 20 км от Владивостока в бухте Емар на берегу Японского моря. Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 29 апреля /Синьхуа/ — На днях корресподент ИА Синьхуа посетил Всероссийский детский центр «Океан», который расположен в 20 км от Владивостока в бухте Емар на берегу Японского моря. Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 29 апреля /Синьхуа/ — На днях корресподент ИА Синьхуа посетил Всероссийский детский центр «Океан», который расположен в 20 км от Владивостока в бухте Емар на берегу Японского моря. Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 29 апреля /Синьхуа/ — На днях корресподент ИА Синьхуа посетил Всероссийский детский центр «Океан», который расположен в 20 км от Владивостока в бухте Емар на берегу Японского моря. Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 29 апреля /Синьхуа/ — На днях корресподент ИА Синьхуа посетил Всероссийский детский центр «Океан», который расположен в 20 км от Владивостока в бухте Емар на берегу Японского моря. Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 29 апреля /Синьхуа/ — На днях корресподент ИА Синьхуа посетил Всероссийский детский центр «Океан», который расположен в 20 км от Владивостока в бухте Емар на берегу Японского моря. Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 29 апреля /Синьхуа/ — На днях корресподент ИА Синьхуа посетил Всероссийский детский центр «Океан», который расположен в 20 км от Владивостока в бухте Емар на берегу Японского моря. Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 29 апреля /Синьхуа/ — На днях корресподент ИА Синьхуа посетил Всероссийский детский центр «Океан», который расположен в 20 км от Владивостока в бухте Емар на берегу Японского моря. Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 29 апреля /Синьхуа/ — На днях корресподент ИА Синьхуа посетил Всероссийский детский центр «Океан», который расположен в 20 км от Владивостока в бухте Емар на берегу Японского моря. Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 29 апреля /Синьхуа/ — На днях корресподент ИА Синьхуа посетил Всероссийский детский центр «Океан», который расположен в 20 км от Владивостока в бухте Емар на берегу Японского моря. Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 29 апреля /Синьхуа/ — На днях корресподент ИА Синьхуа посетил Всероссийский детский центр «Океан», который расположен в 20 км от Владивостока в бухте Емар на берегу Японского моря. Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 29 апреля /Синьхуа/ — На днях корресподент ИА Синьхуа посетил Всероссийский детский центр «Океан», который расположен в 20 км от Владивостока в бухте Емар на берегу Японского моря. Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 29 апреля /Синьхуа/ — На днях корресподент ИА Синьхуа посетил Всероссийский детский центр «Океан», который расположен в 20 км от Владивостока в бухте Емар на берегу Японского моря. Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 29 апреля /Синьхуа/ — На днях корресподент ИА Синьхуа посетил Всероссийский детский центр «Океан», который расположен в 20 км от Владивостока в бухте Емар на берегу Японского моря. Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 29 апреля /Синьхуа/ — На днях корресподент ИА Синьхуа посетил Всероссийский детский центр «Океан», который расположен в 20 км от Владивостока в бухте Емар на берегу Японского моря. Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 29 апреля /Синьхуа/ — На днях корресподент ИА Синьхуа посетил Всероссийский детский центр «Океан», который расположен в 20 км от Владивостока в бухте Емар на берегу Японского моря. Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 29 апреля /Синьхуа/ — На днях корресподент ИА Синьхуа посетил Всероссийский детский центр «Океан», который расположен в 20 км от Владивостока в бухте Емар на берегу Японского моря. Фотографии Синьхуа/У Ган