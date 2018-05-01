Число подтопленных участков сократилось в двух населенных пунктах Удмуртии

МОСКВА , 1 мая. / ТАСС /. Паводковая обстановка стабилизируется в поселке Кизнер и городе Можге в Удмуртии , где после повышения уровня рек и разлива прудов затопило более сотни придомовых участков и улиц. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе главы и правительства региона.

"Обстановка стабилизируется. В поселке Кизнер, несмотря на дожди, утром 1 мая уровень воды на подтопленных придомовых территориях и на дорогах в районе снизился на 40 см, сейчас он не превышает 7-12 см. По данным управления МЧС по региону, 1 мая на 12:00, в Кизнерском районе остаются подтопленными придомовые территории 130 частных домов — уменьшение на 21. Готов к работе пункт временного размещения, но в эвакуации населения необходимости не возникает", — говорится в сообщении.

В Можге вода практически полностью ушла с двух пострадавших от паводка улиц. Других подтопленных придомовых территорий в Удмуртии нет, отметили в пресс-службе.

"В ближайшие дни синоптики прогнозируют дождь, а значит, все силы и средства в республике продолжают работать в режиме повышенной готовности", — добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Можгинском районе произошел прорыв плотины городского пруда, который был восстановлен в 2016 году с нарушением технических требований, в Кизнере уровень воды в местном пруду повысился из-за пяти дней обильных осадков.

По данным республиканского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем во вторник в Удмуртии ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди, ветер северо-западный 3-8 м/с, температура воздуха — до плюс 14 градусов.