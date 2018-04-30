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Журналист стал жертвой взрывов в Кабуле
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Журналист стал жертвой взрывов в Кабуле 

News.ru 48 минут назад
В столице Афганистана погремели два взрыва, в результате которых погибли семь человек, ещё 20 были ранены. Об этом сообщает агентство Pajhwok.
Известно также, что один из погибших работал журналистом.
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