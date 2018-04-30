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Вертолеты армейской авиации ВВО совершили 30 вылетов на оказание помощи в тушении пожаров на территории Амурской области
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Вертолеты армейской авиации ВВО совершили 30 вылетов на оказание помощи в тушении пожаров на территории Амурской области 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Радиус действия авиационной группы составляет 200-250 километров. Работа ведется по тушению крупных лесных пожаров, действующих на территориях Шимановского, Мазановского, Ромненского и Зейского районов региона.
Группа вертолетов армейской авиации Восточного военного округа, оказывающая помощь в борьбе с пожарами в Амурской области, с начала работы совершила 30 вылетов для доставки огнеборцев и грузов. Экипажи провели в воздухе более 80 часов.
Радиус действия авиационной группы составляет 200-250 километров. Работа ведется по тушению крупных лесных пожаров, действующих на территориях Шимановского, Мазановского, Ромненского и Зейского районов региона.
Полеты проходят в сложных условиях сильной задымленности и ветра. Посадки вертолетов как правило производятся в заболоченой труднодоступной местности, что требует от экипажей повышенного мастерства в ориентировании и пилотировании вертолетов. Ведется мониторинг контроля действующих пожаров и обнаружения новых возгораний.
Напомним, 22 апреля с.г. авиационная группа вертолетов Ми-8АМТШ армейской авиации ВВО из Хабаровского края направлена в Амурскую область для оказания помощи в тушении пожаров. В регионе сохраняется сложная пожарная обстановка. Этому способствуют условия сухой жаркой погоды и сильного ветра. С 7 апреля на территории области действует режим ЧС.
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