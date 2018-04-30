В Индонезии лайнер Lion Air выкатился за пределы полосы

Два человека получили травмы в результате жесткой посадки Boeing 737 на острове Суматра. Лайнер принадлежит индонезийской компании Lion Air.

Перевозчик отметил, что из-за сильного дождя и плохой видимости самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту города Горонтало . На борту находились 174 пассажира и 7 членов экипажа. Двоим пострадавшим потребовалась медицинская помощь.

По данным ТАСС, в международных рейтингах безопасности авиакомпаний Lion Air обычно занимает одно из последних мест.