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В Индонезии лайнер Lion Air выкатился за пределы полосы
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В Индонезии лайнер Lion Air выкатился за пределы полосы 

Российская Газета 11 минут назад
Фото: Вести.Ru
Два человека получили травмы в результате жесткой посадки Boeing 737 на острове Суматра. Лайнер принадлежит индонезийской компании Lion Air.
Перевозчик отметил, что из-за сильного дождя и плохой видимости самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту города Горонтало. На борту находились 174 пассажира и 7 членов экипажа. Двоим пострадавшим потребовалась медицинская помощь.
По данным ТАСС, в международных рейтингах безопасности авиакомпаний Lion Air обычно занимает одно из последних мест.
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