Ещё
Глава МЧС сообщил о сокращении числа очагов природных пожаров в Амурской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава МЧС сообщил о сокращении числа очагов природных пожаров в Амурской области 

RT на русском 26 минут назад
Глава МЧС России Владимир Пучков на совместном выездном заседании рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям и комиссии по ЧС Амурской области сообщил о сокращении числа очагов природных пожаров в регионе.
«За сутки потушено 16 пожаров на общей площади 127 тыс. гектар. Остаются 10 очагов пожаров», — цитирует его РИА Новости.
При этом Пучков отдал распоряжение принять все необходимые меры для их тушения.
Он также поручил сформировать мобильные бригады для проведения противопожарных рейдов.
«Я попрошу сформировать мобильные бригады из сотрудников Государственного пожарного надзора, Роспотребнадзора, Рослесхоза для проведения противопожарных рейдов по всем населённым пунктам и дачным участкам», — заключил Пучков.
Ранее сообщалось, что в Амурской области с субботы, 7 апреля, из-за увеличения числа лесных пожаров введён режим чрезвычайной ситуации.
RT на русском: последние новости
СМИ: При крушении лёгкого самолёта в Австрии погибли два человека МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за грозы в Москве Власти Сомали попросили помощи у международного сообщества из-за наводнения
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«С Россией надо общаться с позиции силы»409
Военная база в Сирии подверглась новому удару345
Миллионеры бегут за границу969
Европе посоветовали учиться у России13
За отдых в России придется платить50
Видео
00:28
Трамп проиграл «схватку» с зонтом
В мире Кавказ
00:25
Опубликовано видео аварийной посадки Ил-38
Происшествия
00:20
Утка с утятами перешла оживленную улицу
Общество
00:45
Огромная надувная утка «сбежала» с мероприятия
В мире
01:46
Минобороны показало эпичное видео учений
Армия
Астроном-любитель снял на видео странные объекты
Наука и техника
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение