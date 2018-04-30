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Reuters: в Кабуле прогремел взрыв
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Reuters: в Кабуле прогремел взрыв 

ТАСС 53 минуты назад
ТАСС, 30 апреля. Взрыв прогремел в понедельник в столице Афганистана Кабуле. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на очевидцев.
Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.
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