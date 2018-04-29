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Несколько человек пострадали при пожаре в квартире в Егорьевске
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Несколько человек пострадали при пожаре в квартире в Егорьевске 

РИАМО 3 часа назад
Пожар в квартире дома на Советской улице произошел в подмосковном Егорьевске, в результате пострадали несколько человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области
Сообщение о возгорании в квартире по адресу: городской округ Егорьевск, улица Советская, дом 130 поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС в 18:10 в воскресенье.
«Привлекаемые силы и средства: 11 единиц техники, 37 человек. 18:30 — локализация пожара. 18:45 — ликвидация пожара. Есть пострадавшие», — отмечается в сообщении.
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