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Сомали попросила помощи международного сообщества в связи с наводнением
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Сомали попросила помощи международного сообщества в связи с наводнением 

ТАСС 32 минуты назад
ТАСС, 29 апреля. Премьер-министр Сомали Хасан Али Хайре обратился к международному сообществу с просьбой оказать помощь стране в связи с наводнением, вызванным разливом рек Шабелле и Джуба. Об этом сообщило в воскресенье агентство Синьхуа.
Согласно информации, которой располагают сомалийские власти, от стихийного бедствия в центральной части страны пострадали около 400 тыс. человек, из которых 175 тыс. вынуждены были покинуть свои дома. В зоне затопления, спровоцированного продолжительными ливневыми дождями, в частности, оказался крупный город Беледвейне.
"Мы обращаемся с просьбой об оказании срочной помощи к различным общественным группам: религиозным лидерам, женщинам, депутатам парламента и [международным] гуманитарным агентствам", — заявил в субботу сомалийский премьер.
Правительство Сомали также сформировало чрезвычайную группу из 22 комиссаров по оказанию помощи населению, страдающему от наводнения и предотвращению перехода стихийного бедствия в состояние гуманитарной катастрофы. Ее возглавил вице-премьер Махди Ахмед Гулед. В настоящее время в спасательных операциях также участвуют отряды миротворцев Миссии Африканского союза в Сомали. Сомалийские власти также предупреждают об опасности распространения в лагерях временно перемещенных лиц вспышки холеры и других инфекционных заболеваний.
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