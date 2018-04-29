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Американский пилот погиб в результате крушения самолета в Китае
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Американский пилот погиб в результате крушения самолета в Китае 

Газета.Ru 49 минут назад
Пилот американской пилотажной группы «Красный орел» Эглин Уэлс погиб в результате крушения пилотажного самолета в ходе пробного полета в преддверии авиашоу в аэропорту города Чжэнчжоу в центральной части Китая, передает НСН.
Уточняется, что его самолет примерно в 100 метрах над посадочной полосой в аэропорту Шанцзе начал стремительно падать. В результате крушения никто на земле не пострадал.
Ведется расследование причин крушения.
Авиашоу в Чжэнчжоу начнется в пятницу.
Район Шанцзе — район городского подчинения городского округа Чжэнчжоу провинции Хэнань (КНР). Район был назван по железнодорожной станции, которая в свою очередь получила название по существовавшему здесь поселку.
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