Американский пилот погиб в результате крушения самолета в Китае

Пилот американской пилотажной группы «Красный орел» Эглин Уэлс погиб в результате крушения пилотажного самолета в ходе пробного полета в преддверии авиашоу в аэропорту города Чжэнчжоу в центральной части Китая , передает НСН.

Уточняется, что его самолет примерно в 100 метрах над посадочной полосой в аэропорту Шанцзе начал стремительно падать. В результате крушения никто на земле не пострадал.

Ведется расследование причин крушения.

Авиашоу в Чжэнчжоу начнется в пятницу.

Район Шанцзе — район городского подчинения городского округа Чжэнчжоу провинции Хэнань (КНР). Район был назван по железнодорожной станции, которая в свою очередь получила название по существовавшему здесь поселку.