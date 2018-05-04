В Приморье завершили аварийные работы после циклона

Накануне мощный циклон с сильным дождем и штормовым — местами до ураганного — ветром накрыл Приморье, в ряде районов прошел дождь со снегом. В течение дня происходили аварии на ЛЭП в разных районах края. По данным Минэнерго на вечер 3 мая, без электроснабжения оставались потребители в 40 населенных пунктах 8 районов края — около 35,7 тысячи человек. К утру 4 мая значительной части потребителей восстановили энергоснабжение.

"К аварийно-восстановительным работам максимально привлекалось 55 бригад в составе 170 человек и 57 единиц специальной техники. Четвертого мая аварийно-восстановительные работы завершены", — говорится в сообщении.