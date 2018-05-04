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В Приморье завершили аварийные работы после циклона
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В Приморье завершили аварийные работы после циклона 

РИА Новости 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 4 мая — РИА Новости. Энергетики завершили аварийно-восстановительные работы в Приморском крае, где накануне из-за циклона без света остались несколько районов края, сообщается на сайте Минэнерго.
Накануне мощный циклон с сильным дождем и штормовым — местами до ураганного — ветром накрыл Приморье, в ряде районов прошел дождь со снегом. В течение дня происходили аварии на ЛЭП в разных районах края. По данным Минэнерго на вечер 3 мая, без электроснабжения оставались потребители в 40 населенных пунктах 8 районов края — около 35,7 тысячи человек. К утру 4 мая значительной части потребителей восстановили энергоснабжение.
"К аварийно-восстановительным работам максимально привлекалось 55 бригад в составе 170 человек и 57 единиц специальной техники. Четвертого мая аварийно-восстановительные работы завершены", — говорится в сообщении.
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