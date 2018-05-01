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В Приморье из-за мощного циклона объявили штормовое предупреждение
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В Приморье из-за мощного циклона объявили штормовое предупреждение 

РИА Новости 16 минут назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 1 мая — РИА Новости. Спасатели распространили штормовое предупреждение из-за дождя со снегом и штормового ветра, которые ожидаются 2 и 3 мая в Приморье, сообщает региональный главк МЧС РФ.
Отмечается, что глубокий циклон выйдет к побережью края утром 2 мая.
"Ожидаются сильные осадки (дождь, на севере со снегом) с количеством 15-45 миллиметров за 12 часов и менее, местами очень сильные осадки с количеством 50 миллиметров и более за 12 часов и менее при усилении ветра до 17-22 метров в секунду, на побережье — порывами до 32 метров в секунду", — говорится в сообщении.
Спасатели просят на время действия предупреждения отказаться от дальних поездок и не выезжать за пределы населённых пунктов.
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