Штормовое предупреждение из-за приближающегося циклона объявлено в Приморье

ВЛАДИВОСТОК , 1 мая. / ТАСС /. Гидрометеоцентр Приморского края (Примгидромет) в связи с выходом циклона к побережью региона объявил во вторник штормовое предупреждение, передает пресс-служба ведомства.

"Из-за влияния циклона с Желтого моря в первые дни мая погода в Приморье испортится. Основное ухудшение погодных условий придется на восточную половину края 3 мая, там возможны очень сильные осадки. На остальной территории пройдут дожди различной интенсивности, усилится ветер", — сообщают синоптики.

В связи с выходом глубокого циклона к побережью Приморского края утром и днем 2 мая на большей территории края ожидаются дожди с количеством осадков от 3 до 14 мм, местами сильные — от 15 до 45 мм. Ночью и днем 3 мая дожди ожидаются по всей территории края, но в восточной части они будут особенно сильные — от 15 до 45 мм. В некоторых районах ожидаются очень сильные осадки с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее.

"В крае усилится ветер до 17-22 м/с, на побережье порывами до 32 м/с. На реках края ожидается подъем уровня воды до 1,5 метра, с подтоплением отдельных низких мест", — предупреждает Примгидромет.