Названа дата возвращения снегопада в Приморье

Серьезное ухудшение погоды ожидается в Приморье в четверг, 3 мая, в некоторых районах и вовсе пройдет снег, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на портал «Маглипогода».

«Внимание! 3 мая на юге края, на юго-востоке края и на востоке края, местами в центральных районах края ожидается серьезное ухудшение погоды! В этих районах пройдут очень сильные осадки при штормовом ветре. Общее количество осадков может составить до 25–50 мм за 12 часов. При этом ночью местами возможен снег с дождем, на перевалах местами мокрый снег. На побережье 3 мая ожидается штормовой ветер до 20-25 м/с, на восточном побережье местами до 29 м/с», — говорится в прогнозе.

По словам метеоэксперта, в пятницу на юге Приморья осадки начнут прекращаться, на остальной территории края пройдут умеренные, местами сильные осадки. Сильный дождь сохранится еще на северо-востоке. Температура немного повысится. После этого начнется потепление.