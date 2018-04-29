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Названа дата возвращения снегопада в Приморье
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Названа дата возвращения снегопада в Приморье 

Primpress 2 часа назад
Фото: Primpress
Серьезное ухудшение погоды ожидается в Приморье в четверг, 3 мая, в некоторых районах и вовсе пройдет снег, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на портал «Маглипогода».
«Внимание! 3 мая на юге края, на юго-востоке края и на востоке края, местами в центральных районах края ожидается серьезное ухудшение погоды! В этих районах пройдут очень сильные осадки при штормовом ветре. Общее количество осадков может составить до 25–50 мм за 12 часов. При этом ночью местами возможен снег с дождем, на перевалах местами мокрый снег. На побережье 3 мая ожидается штормовой ветер до 20-25 м/с, на восточном побережье местами до 29 м/с», — говорится в прогнозе.
По словам метеоэксперта, в пятницу на юге Приморья осадки начнут прекращаться, на остальной территории края пройдут умеренные, местами сильные осадки. Сильный дождь сохранится еще на северо-востоке. Температура немного повысится. После этого начнется потепление.
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