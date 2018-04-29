В Башкортостане нашли туриста с перевернувшегося катамарана

Сотрудники МЧС Башкортостана нашли живым одного из туристов, сплавлявшихся по реке Лемезе на катамаране, который перевернулся, передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на Главное управлении МЧС по республике.

Еще одному пострадавшему удалось ухватиться за бревно и самостоятельно добраться до населенного пункта, поиски третьего туриста продолжаются.

Ранее сообщалось, что по территории республики прошелся сильный ураган. Порывы ветра сорвали крыши со школы, детского сада, фермы и дома культуры.

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