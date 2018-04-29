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Сильный ветер оборвал ЛЭП в Пестравском районе
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Сильный ветер оборвал ЛЭП в Пестравском районе 

ТРК Губерния 28 минут назад
Фото: ТРК Губерния
Авария оставила без электричества два населенных пункта. Накануне, 28 апреля, на оперативный номер дежурного МЧС поступил звонок из Пестравского района. Обратившийся сообщил, что в Пестравке и Высоком люди остались без электроснабжения. Позднее выяснилось, что порыв ветра повредил воздушную линию электропередач напряжением 10 кВ. Аварийные бригады специалистов-электриков заменили 500 метров сети. К вечеру электричество было вновь подано в населенные пункты, сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.
Фото: ГУ МЧС России по Самарской области
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