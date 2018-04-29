Семьям погибших при крушении вертолета в Хабаровске перечислили всю сумму выплат 

ХАБАРОВСК, 29 апреля. /ТАСС/. Власти перечислили родственникам погибших при крушении вертолета Ми-8 в Хабаровске всю сумму единовременных пособий. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в городской администрации.
"Семьи всех погибших получили деньги, 6 млн рублей", — сказал и. о. начальника управления социальной работы с населением администрации Хабаровска Евгений Соловьев.
Выплаты перечислены городу правительством Хабаровского края. Помимо единовременных пособий, была оказана также финансовая поддержка в организации похорон погибших. Материальную помощь родственникам планировала оказать и авиакомпания «Восток», которой принадлежал разбившийся самолет.
Вертолет Ми-8 «Востока» потерпел крушение в Хабаровске 11 апреля при тренировочном полете. На борту находились шесть человек летного персонала компании, все погибли. Расследуется уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Рассматриваются три основные версии ЧП: погодные условия, техническая неисправность вертолета, ошибка пилотирования.