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Срочно: 15 мигрантов погибли в результате крушения лодки у берегов Алжира
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Срочно: 15 мигрантов погибли в результате крушения лодки у берегов Алжира 

ИА Синьхуа 50 минут назад
Алжир, 29 апреля /Синьхуа/ — По меньшей мере 15 африканских
мигрантов в воскресенье погибли в результате крушения лодки у  берегов Алжира. Об этом сообщила береговая охрана. —0—
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