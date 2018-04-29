В Башкирии при столкновении катамаранов погибла туристка

На реке Малый Инзер в Башкирии столкнулись два катамарана с девятью туристами, в результате погибла одна женщина, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МЧС

"Столкнулись и перевернулись два катамарана с девятью туристами. Помощь понадобилась одной женщине 29 лет, спасатели вытащили ее из воды. Она чувствует себя удовлетворительно, в медицинской помощи не нуждается. К сожалению, в результате происшествия погибла 33-летняя женщина", — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что туристическая группа, в составе которой находилась погибшая, прошла предварительную регистрацию в МЧС, вторая группа на катамаране не регистрировала свой выезд на реку.