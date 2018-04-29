В Башкирии ищут двух туристов, перевернувшихся на катамаране на реке

УФА , 29 апр — РИА Новости . Спасатели ищут двух туристов, которые перевернулись на катамаране на реке в Архангельском районе Башкирии , сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел в районе поселка Верхние Лемезы Архангельского района Башкирии в воскресенье в 16.30 (14.30 мск).

"Трое туристов сплавлялись по реке Лемеза на катамаране. В какой-то момент судно перевернулось, один из туристов успел ухватиться за бревно и через час выплыл к поселку. Место нахождения плывших с ним товарищей неизвестно. Ведутся поисковые работы на земле и на воде", — сообщает ведомство.

В поисках туристов задействовано 15 человек. В районе происшествия температура воздуха плюс 11 градусов, ветрено и пасмурно.