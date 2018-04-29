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Жители России и Казахстана сняли на видео разгул стихии во время сильного урагана
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Жители России и Казахстана сняли на видео разгул стихии во время сильного урагана 

Вести.Ru 38 минут назад
Фото: Вести.Ru
В минувшую субботу, 28 апреля, на территории отдельных регионов, входящих в Приволжский и Уральский федеральные округа, и приграничных с ними районах Казахстана, пронесся разрушительный ураган.
Под действием сильного ветра с домов срывало крыши — подобные инциденты попали в объективы камер мобильных телефонов жителей Уральска, падали рекламные конструкции и деревья, как это произошло в Тольятти, где тополь рухнул на припаркованное авто.
В отдельных районах отмечались перебои с энергоснабжением и незначительные нарушения в работе предприятий транспортной инфраструктуры.
Коммунальщики были занимаются устранением последствий урагана все выходные.
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