Жители России и Казахстана сняли на видео разгул стихии во время сильного урагана

В минувшую субботу, 28 апреля, на территории отдельных регионов, входящих в Приволжский и Уральский федеральные округа, и приграничных с ними районах Казахстана , пронесся разрушительный ураган. Под действием сильного ветра с домов срывало крыши — подобные инциденты попали в объективы камер мобильных телефонов жителей Уральска , падали рекламные конструкции и деревья, как это произошло в Тольятти , где тополь рухнул на припаркованное авто. В отдельных районах отмечались перебои с энергоснабжением и незначительные нарушения в работе предприятий транспортной инфраструктуры. Коммунальщики были занимаются устранением последствий урагана все выходные.