Ветер повредил кровли двух домов, спорткомплекса и ДК в Челябинской области 

ТАСС, 29 апреля. Сильный ветер частично повредил кровли двух жилых домов, дома культуры и спорткомплекса в Челябинской области, сообщил ТАСС в воскресенье источник в экстренных службах региона.
"Днем в воскресенье в результате сильного ветра произошло частичное повреждение кровель двух жилых домов и физкультурно-спортивного комплекса в населенном пункте Чесма и дворца культуры в населенном пункте Огнеупорный", — сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате произошедшего пострадавших нет.