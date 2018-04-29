Нижегородцев предупреждают о сильном ветре 29 апреля

Региональное Управление МЧС РФ предупреждает нижегородцев о сильном ветре 29 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

Как отмечается в сообщении со ссылкой на данные нижегородского гидрометцентра, до конца текущего дня местами по области и в Нижнем Новгороде возможны порывы западного ветра, скорость которого может достигать 16 метров в секунду.

Из-за сильного ветра возможны обрывы проводов, падение деревьев и веток, обрушение слабоукрепленных конструкций.