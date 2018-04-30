Ещё
Вертолет Ми-8 прибыл из Красноярска в Курган для помощи в тушении природных пожаров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вертолет Ми-8 прибыл из Красноярска в Курган для помощи в тушении природных пожаров 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
ТАСС, 30 апреля. Сибирский региональный центр МЧС направил вертолет Ми-8 из Красноярска в Курган для оказания помощи в тушении природных пожаров. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области.
Ранее сообщалось, что спасатели ликвидировали угрозу пожара в населенном пункте Лихачи в Курганской области, возникшую из-за пала травы, существовала угроза перехода огня на 190 жилых домов с населением 620 человек.
"Сегодня, 30 апреля, по распоряжению Сибирского регионального центра МЧС России для оказания помощи в тушении ландшафтных пожаров на территории Курганской области прибыли сотрудники филиала Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России. Вертолет Ми-8 оснащен специальным водосливным устройством, с помощью которого осуществляется тушение природных пожаров с воздуха в труднодоступных местах. Работа авиации по тушению будет проводиться в течение трех дней", — отмечается в сообщении.
По словам начальника главного управления МЧС России по Курганской области, полковника внутренней службы Олега Рожкова, в настоящее время в регионе обстановка с пожарами контролируема. «В настоящее время вертолет убывает для ликвидации возгораний в Петуховский район Курганской области, где выявлено 11 термоточек», — приводит пресс— служба слова Рожкова.
ТАСС: последние новости
На Камчатке загорелось судно Спасатели не будут прекращать поиски пропавшего в шахте в Туве горняка В Забайкалье за сутки потушили 18 лесных пожаров
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко объявил о начале операции в Донбассе734
Немецкие летчики массово увольняются из-за России474
Миллиардер умер во время отдыха на Камчатке85
Казахстан поможет НАТО на Каспии61
В семье Диброва произошло несчастье9
Видео
00:40
США только сейчас заметили проблему Украины
Украина Конфликты
00:28
В ДНР прокомментировали начало новой операции в Донбассе
В мире
01:35
Раскрыт заработок Цымбалюк-Романовской на ТВ
Шоу-бизнес
05:35
100 млн Задорнова достались его бывшей жене
Шоу-бизнес
00:17
Макрон прокомментировал переговоры с Путиным
Европа Ближний Восток
00:25
Появилось видео наезда танка на детей в Петербурге
Происшествия Общество
00:25
Названа основная версия аварийно севшего Ил-38
Происшествия
00:57
Николаев обрушился с критикой на «народ»
Шоу-бизнес
02:13
В Петербурге открылся уникальный фестиваль
Общество
02:42
Макрон рассказал Путину о поездке в США
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение