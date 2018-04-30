Вертолет Ми-8 прибыл из Красноярска в Курган для помощи в тушении природных пожаров

Ранее сообщалось, что спасатели ликвидировали угрозу пожара в населенном пункте Лихачи в Курганской области, возникшую из-за пала травы, существовала угроза перехода огня на 190 жилых домов с населением 620 человек.

"Сегодня, 30 апреля, по распоряжению Сибирского регионального центра МЧС России для оказания помощи в тушении ландшафтных пожаров на территории Курганской области прибыли сотрудники филиала Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России. Вертолет Ми-8 оснащен специальным водосливным устройством, с помощью которого осуществляется тушение природных пожаров с воздуха в труднодоступных местах. Работа авиации по тушению будет проводиться в течение трех дней", — отмечается в сообщении.

По словам начальника главного управления МЧС России по Курганской области, полковника внутренней службы Олега Рожкова, в настоящее время в регионе обстановка с пожарами контролируема. «В настоящее время вертолет убывает для ликвидации возгораний в Петуховский район Курганской области, где выявлено 11 термоточек», — приводит пресс— служба слова Рожкова.