Спасатели локализовали пожар вблизи поселка в Курганской области 

ТАСС, 29 апреля. Спасатели ликвидировали угрозу пожара в населенном пункте Лихачи в Курганской области, возникшую из-за пала травы, сообщил ТАСС в воскресенье источник в экстренных службах региона.
"Днем в воскресенье в результате несанкционированного пала сухой травы существовала угроза перехода огня на населенный пункт Лихачи в 190 жилых домов с населением 620 человек", — сказал собеседник агентства.
По его словам, спасатели своевременно провели наращивание группировки сил и средств, опашку и оповещение населения.
"В готовность приводился вертолет Ми-8 МЧС России. Принятыми мерами пожар локализован на площади 7 га, угроза населенному пункту снята", — отметил источник ТАСС.