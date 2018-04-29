Спасатели локализовали пожар вблизи поселка в Курганской области

ТАСС , 29 апреля. Спасатели ликвидировали угрозу пожара в населенном пункте Лихачи в Курганской области , возникшую из-за пала травы, сообщил ТАСС в воскресенье источник в экстренных службах региона.

"Днем в воскресенье в результате несанкционированного пала сухой травы существовала угроза перехода огня на населенный пункт Лихачи в 190 жилых домов с населением 620 человек", — сказал собеседник агентства.

По его словам, спасатели своевременно провели наращивание группировки сил и средств, опашку и оповещение населения.