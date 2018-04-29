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Спасатели локализовали пожар вблизи поселка в Курганской области
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Спасатели локализовали пожар вблизи поселка в Курганской области 

ТАСС 35 минут назад
ТАСС, 29 апреля. Спасатели ликвидировали угрозу пожара в населенном пункте Лихачи в Курганской области, возникшую из-за пала травы, сообщил ТАСС в воскресенье источник в экстренных службах региона.
"Днем в воскресенье в результате несанкционированного пала сухой травы существовала угроза перехода огня на населенный пункт Лихачи в 190 жилых домов с населением 620 человек", — сказал собеседник агентства.
По его словам, спасатели своевременно провели наращивание группировки сил и средств, опашку и оповещение населения.
"В готовность приводился вертолет Ми-8 МЧС России. Принятыми мерами пожар локализован на площади 7 га, угроза населенному пункту снята", — отметил источник ТАСС.
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