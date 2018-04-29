Калуга открыла авиасообщение с Антальей 

В полдень 29 апреля в калужском аэропорту совершил посадку Boeing 737-800 авиакомпании AZUR air с российскми туристами, отдыхавшими в Анталье. Этот борт стал первым самолетом AZUR air, выполнившим рейс по маршруту Анталья-Калуга. Приземлившись, он по традиции проехал под водяной аркой, которую «построили» две пожарные машины. Фото аэропорта «Калуга» Уже через два часа, в 14.00, 189 пассажиров авиакомпании AZUR air вылетели из Калуги на турецкое побережье. В пресс-службе калужского аэропорта напомнили, что направление Калуга-Анталья будет действовать до середины октября. Пока самолеты будут летать раз в неделю, по воскресеньям, а с 25 мая — два раза в неделю, по четвергам и воскресеньям.