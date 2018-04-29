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Резервуар с бензином загорелся под Вязьмой
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Резервуар с бензином загорелся под Вязьмой 

Говорит Москва 1 час назад
Информация о пострадавших уточняется. На данный момент не известна судьба сотрудника АЗС. Сейчас ведутся его поиски. Отмечается, что подземный резервуар был заполнен топливом на треть.
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