В Татарстане затопило мост у деревни Немчиновка 

Подтопление низководного моста через реку Свияга у деревни Немчиновка в Буинском районе заставляет водителей пользоваться объездом протяженностью 25 км.
«Сообщение о подтоплении низководного автомобильного моста через реку Свияга между с. Кият и д. Немчиновка поступило в 9 часов утра 29 апреля в ЦУКС ГУ МЧС России по РТ от диспетчерской службы Буинского района», — информирует пресс-служба ведомства. Пришлось организовать объезд, он составляет 25 км и проходит через н.п. Тоншерма Тетюшского района. Угрозы подтопления населенным пунктам Кият и Немчиновка нет. Мост изначально сконструирован низко для обеспечения пропуска талых вод, сообщает МЧС по РТ.
К ликвидации последствий затопления привлекались 14 человек, 5 единиц техники.