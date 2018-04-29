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В Татарстане затопило мост у деревни Немчиновка
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В Татарстане затопило мост у деревни Немчиновка 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Подтопление низководного моста через реку Свияга у деревни Немчиновка в Буинском районе заставляет водителей пользоваться объездом протяженностью 25 км.
«Сообщение о подтоплении низководного автомобильного моста через реку Свияга между с. Кият и д. Немчиновка поступило в 9 часов утра 29 апреля в ЦУКС ГУ МЧС России по РТ от диспетчерской службы Буинского района», — информирует пресс-служба ведомства. Пришлось организовать объезд, он составляет 25 км и проходит через н.п. Тоншерма Тетюшского района. Угрозы подтопления населенным пунктам Кият и Немчиновка нет. Мост изначально сконструирован низко для обеспечения пропуска талых вод, сообщает МЧС по РТ.
К ликвидации последствий затопления привлекались 14 человек, 5 единиц техники.
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