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В Салмачах подтопило 35 участков из-за подъема реки Нокса
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В Салмачах подтопило 35 участков из-за подъема реки Нокса 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
Несколько десятков придомовых территорий подтопило в казанском поселке Салмачи в ночь на воскресенье, 29 апреля, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по РТ. Резко поднялся уровень воды в реке Нокса, поясняют спасатели. В результате «поплыли» 35 участков по улицам Камышлы и Атнинская. В управлении подчеркивают, жилые дома и социально-значимые объекты инфраструктуры не подтопило. В эти часы подъем уровня воды не наблюдается. 10 человек и 4 единицы техники были привлечены к ликвидации последствия подтопления. Напомним, ранее в Татарстане было объявлено штормовое предупреждение.
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