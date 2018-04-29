В Салмачах подтопило 35 участков из-за подъема реки Нокса 

Несколько десятков придомовых территорий подтопило в казанском поселке Салмачи в ночь на воскресенье, 29 апреля, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по РТ. Резко поднялся уровень воды в реке Нокса, поясняют спасатели. В результате «поплыли» 35 участков по улицам Камышлы и Атнинская. В управлении подчеркивают, жилые дома и социально-значимые объекты инфраструктуры не подтопило. В эти часы подъем уровня воды не наблюдается. 10 человек и 4 единицы техники были привлечены к ликвидации последствия подтопления. Напомним, ранее в Татарстане было объявлено штормовое предупреждение.