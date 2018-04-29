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В Казани в пос. Салмачи после дождя затопило 35 участков
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В Казани в пос. Салмачи после дождя затопило 35 участков 

АиФ Казань 14 минут назад
Фото: Казанский репортер
35 придомовых территорий частично подтопило в казанском поселке Салмачи из-за дождя 28 апреля.
«В 9 часов 29 апреля года поступило сообщение от оперативной группы Казанского пожарно-спасательного гарнизона о том, что в результате активного выпадения осадков произошел резкий подъем уровня воды в реке Ноксе», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ. В результате частично подтопило 25 участков (придомовых территорий) на ул. Камышлы и Атнинская. Подтопленных жилых домов и социально-значимых объектов нет. К работам привлечены 10 человек, 4 единиц техники.
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