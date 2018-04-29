Хабаровск заволокло густым дымом из-за природных пожаров

ХАБАРОВСК , 29 апреля. / ТАСС /. Сильное задымление отмечается в Хабаровске, в городе плохая видимость, в воздухе чувствуется запах гари. Как пояснили ТАСС в Дальневосточном Гидрометцентре, это вызвано тем, что ветер принес дым от лесных пожаров.

Он отметил, что в настоящее время в Хабаровске ветер дует со скоростью 5 м/с, температура воздуха — около 20 градусов тепла.

30 апреля ожидается усиление ветра до 8-13 м/с, понижение температуры и небольшие осадки, которые не смогут повлиять на ситуацию с пожарами.