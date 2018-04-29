Ещё
Вылет рейса в Стамбул задержали на 12 часов в Краснодаре
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вылет рейса в Стамбул задержали на 12 часов в Краснодаре 

360tv.ru 15 минут назад
В аэропорту Краснодара 29 апреля посадку на самолет ждут около 80 человек. Вылет должен был состояться в 3:50, люди ждут с 3:00, уже более шести часов. Об этом сообщил интернет‐портал «Кубань 24».
В компании Pegasus отметили, что знают о сложившейся ситуации в краснодарском аэропорту и заявили, что вылет перенесли на 15:30. Рейс задержали
из-за  проблем при заправке судна топливом.
Пилота и экипаж индийского самолета Ил‐38, который приземлился в аэропорту Жуковский с одной нераскрывшейся стойкой шасси, приставят к награде за продемонстрированный уровень мастерства.
360tv.ru: последние новости
За два дня в мире произошло 28 сильных землетрясений. Но это не конец света Ураган сорвал крыши домов и детского сада в Башкирии Около 13 тысяч кубометров снега вывезли с дорог Подмосковья за сутки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко похвастался победой «украинского» флота350
ФСБ обратилась к украинским браконьерам125
Солистка группы Serebro: «На борту был ад»134
Опубликовано видео с аварийной посадки Ил-3812
В Британии прозвучало новое обвинение в адрес РФ324
Видео
00:25
Опубликовано видео аварийной посадки Ил-38
Происшествия
Астроном-любитель снял на видео странные объекты
Наука и техника
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение