Вылет рейса в Стамбул задержали на 12 часов в Краснодаре

В аэропорту Краснодара 29 апреля посадку на самолет ждут около 80 человек. Вылет должен был состояться в 3:50, люди ждут с 3:00, уже более шести часов. Об этом сообщил интернет‐портал «Кубань 24».

В компании Pegasus отметили, что знают о сложившейся ситуации в краснодарском аэропорту и заявили, что вылет перенесли на 15:30. Рейс задержали

из-за проблем при заправке судна топливом.