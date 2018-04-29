Рейс из Краснодара в Стамбул отложили более чем на 15 часов

Об этом в воскресенье корреспонденту РГ сообщили в аэропорту Краснодара. Самолет А-320 должен был вылететь из столицы Кубани в Турцию в воскресенье в 03.45, однако этого не произошло. Пассажирам объявили, что рейс задерживается. Вскоре на табло в аэропорту появилась информация, что вылет перенесен на 12.00, а посадка начнется в 11.20. Однако к назначенному времени самолет так и не покинул воздушную гавань отправления. Сейчас по данным онлайн табло аэропорта Краснодар , вылет перенесен на 18.30. Таким образом пассажирам придется ожидать отправления более чем 15 часов. Дирекция аэропорт обеспечила их напитками, горячим обедом, гостиницей.