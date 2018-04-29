В частном доме в Подмосковье ликвидировали пожар — есть пострадавший

В 02:19 дежурному центра управления в кризисных ситуациях МЧС поступило сообщение о пожаре в частном доме в деревне Обухово Раменского района Подмосковья . Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Московской области.

Для борьбы с пожаром было привлечено 4 единицы техники и 12 человек. В 06:19 удалось ликвидировать пожар. Есть пострадавший.

МЧС России по Московской области призывает соблюдать правила пожарной безопасности. В случае необходимости обращайтесь в Главное управление МЧС России по Московской области по телефону доверия 8— (498)-505-41-70, а также по телефону спасения — 01, с мобильного 101.