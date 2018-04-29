Ещё
В частном доме в Подмосковье ликвидировали пожар — есть пострадавший
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В частном доме в Подмосковье ликвидировали пожар — есть пострадавший 

Вести Подмосковья 50 минут назад
Фото: Вести Подмосковья
В 02:19 дежурному центра управления в кризисных ситуациях МЧС поступило сообщение о пожаре в частном доме в деревне Обухово Раменского района Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Московской области.
Для борьбы с пожаром было привлечено 4 единицы техники и 12 человек. В 06:19 удалось ликвидировать пожар. Есть пострадавший.
МЧС России по Московской области призывает соблюдать правила пожарной безопасности. В случае необходимости обращайтесь в Главное управление МЧС России по Московской области по телефону доверия 8— (498)-505-41-70, а также по телефону спасения — 01, с мобильного 101.
Вести Подмосковья: последние новости
Губернатор Воробьёв о новых мерах безопасности В Подмосковье из-за урагана погиб один человек 130 километров подмосковных дорог отремонтируют к ЧМ-2018
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко похвастался победой «украинского» флота350
ФСБ обратилась к украинским браконьерам125
Солистка группы Serebro: «На борту был ад»134
Опубликовано видео с аварийной посадки Ил-3812
В Британии прозвучало новое обвинение в адрес РФ324
Видео
00:25
Опубликовано видео аварийной посадки Ил-38
Происшествия
Астроном-любитель снял на видео странные объекты
Наука и техника
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение