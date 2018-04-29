На Урале с двух отколовшихся льдин эвакуировали 60 рыбаков

Инцидент произошёл на Белоярском водохранилище. Опасности для находившихся на льдине людей не было, передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

К операции были привлечены аэролодка «Пиранья» и катер на воздушной подушке. Рыбаков сняли с льдин и доставили на берег в течение часа.

Пострадавших нет.