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На Урале с двух отколовшихся льдин эвакуировали 60 рыбаков
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На Урале с двух отколовшихся льдин эвакуировали 60 рыбаков 

RT на русском 1 час назад
Фото: ЕАН
В Свердловской области эвакуировали 60 рыбаков с двух отколовшихся льдин, сообщает газета «Известия».
Инцидент произошёл на Белоярском водохранилище. Опасности для находившихся на льдине людей не было, передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
К операции были привлечены аэролодка «Пиранья» и катер на воздушной подушке. Рыбаков сняли с льдин и доставили на берег в течение часа.
Пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске сотрудники МЧС спасли дрейфовавших на льдине подростков.
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