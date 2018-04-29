В Урицком районе сгорел нежилой дом

Пожар в селе Городище Урицкого района Орловской области произошёл поздно вечером накануне, 28 апреля, сообщает пресс-служба регионального МЧС

Сообщение о возгорании нежилого дома поступило на пункт связи ПСЧ-38 в 22.14. На месте возгорания работали силы и средства Урицкого местного пожарно-спасательного гарнизона. Пожар был ликвидирован, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МЧС.

Причины возгорания и материальный ущерб устанавливают специалисты. По факту пожара ведётся дознание.