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В Урицком районе сгорел нежилой дом
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В Урицком районе сгорел нежилой дом 

РИА 57 19 минут назад
Фото: РИА 57
Пожар в селе Городище Урицкого района Орловской области произошёл поздно вечером накануне, 28 апреля, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Сообщение о возгорании нежилого дома поступило на пункт связи ПСЧ-38 в 22.14. На месте возгорания работали силы и средства Урицкого местного пожарно-спасательного гарнизона. Пожар был ликвидирован, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МЧС.
Причины возгорания и материальный ущерб устанавливают специалисты. По факту пожара ведётся дознание.
Сообщение В Урицком районе сгорел нежилой дом появились сначала на РИА 57.
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