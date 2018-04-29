Ещё
Сибирь и Дальний Восток в огне: пожарами охвачено 170 тысяч гектаров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сибирь и Дальний Восток в огне: пожарами охвачено 170 тысяч гектаров 

Мир24 24 минуты назад
Сибирь и Дальний Восток в России остается под влиянием огненной стихии. Природные пожары за минувшие сутки охватили 170 тысяч гектаров, сообщает телеканал «МИР 24».
Огонь не отступает в Иркутской и Амурской областях, в Хабаровском крае, а также в Забайкалье. С наступлением теплой погоды количество очагов возгораний увеличилось втрое. Из-за сильного ветра огонь молниеносно распространяется.
Пожары тушат почти 3 тысячи человек, задействовано 20 самолетов. В Амурской области с огнем борются 350 парашютистов-десантников. Спасатели обратились к населению с просьбой не выжигать самостоятельно сухую траву и не разводить костры.
Забирать самое необходимое и уходить из пылающих лесов призвал глава МЧС России Владимир Пучков на совещании рабочей группы в Иркутской области, передает ТАСС. В регионе огнем сейчас охвачено 360 гектаров земли.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Мартовские холода пришли в Москву после урагана Самолет экстренно сел во Внуково из-за закурившего пассажира Число жертв взрыва на месторождении в Индонезии достигло 18 человек
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Британии прозвучало новое обвинение в адрес РФ177
Солистка группы Serebro: «На борту был ад»44
Ким Чен Ын назвал условия отказа от ядерного оружия
Сели все: гаишников покарали за прокурора450
«Дивизия СС „Галичина“ была лучше Красной армии»251
Видео
Астроном-любитель снял на видео странные объекты
Наука и техника
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение