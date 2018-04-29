Сибирь и Дальний Восток в огне: пожарами охвачено 170 тысяч гектаров 

Сибирь и Дальний Восток в России остается под влиянием огненной стихии. Природные пожары за минувшие сутки охватили 170 тысяч гектаров, сообщает телеканал «МИР 24».
Огонь не отступает в Иркутской и Амурской областях, в Хабаровском крае, а также в Забайкалье. С наступлением теплой погоды количество очагов возгораний увеличилось втрое. Из-за сильного ветра огонь молниеносно распространяется.
Пожары тушат почти 3 тысячи человек, задействовано 20 самолетов. В Амурской области с огнем борются 350 парашютистов-десантников. Спасатели обратились к населению с просьбой не выжигать самостоятельно сухую траву и не разводить костры.
Забирать самое необходимое и уходить из пылающих лесов призвал глава МЧС России Владимир Пучков на совещании рабочей группы в Иркутской области, передает ТАСС. В регионе огнем сейчас охвачено 360 гектаров земли.
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