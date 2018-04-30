В Хабаровском крае произошел перелив реки через дамбу

Уточняется, что повышение уровня воды произошло из-за таяния ледового затора на реке Тумнин.

По последним данным, подтоплены десять дворовых территорий частных домов с населением 21 человек. На базе средней школы Тумнин организован пункт временного размещения.

Также развернут оперативный штаб в Центре управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю. Кроме того, на территории поселка действует режим ЧС.