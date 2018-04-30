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В Хабаровском крае произошел перелив реки через дамбу
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В Хабаровском крае произошел перелив реки через дамбу 

Газета.Ru 48 минут назад
Фото: Хабаровский край сегодня
В результате перелива реки через защитную дамбу оказалась подтопленной часть поселка Тумнин, расположенного в Хабаровском крае, передает ФБА «Экономика сегодня».
Уточняется, что повышение уровня воды произошло из-за таяния ледового затора на реке Тумнин.
По последним данным, подтоплены десять дворовых территорий частных домов с населением 21 человек. На базе средней школы Тумнин организован пункт временного размещения.
Также развернут оперативный штаб в Центре управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю. Кроме того, на территории поселка действует режим ЧС.
Стоит отметить, что для эвакуации в поселок планируют направить вертолёт Ми-8 из Хабаровска. Также группа спасателей Хабаровского филиала ДВРПСО МЧС России направлена в Ванинский район.
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