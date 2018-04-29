Армейские миномёты ликвидировали затор на реке Тумнин

Помощь спасателям в посёлке Тумнин Ванинского района оказал вертолёт Ми-26 Минобороны России с минометными установками. Как сообщили ИА « Хабаровский край сегодня» в МЧС региона, затор льда на реке Тумнин был ликвидирован артобстрелом, угрозы подъема уровней воды в этом месте на вечер 28 апреля нет.

— Ледовые заторы разрушены, в районе взрывных работ безопасность людей обеспечили спасатели и сотрудники полиции, — рассказала сотрудник пресс-службы МЧС по Хабаровскому краю Екатерина Потворова. — Лёд на реке в это время продолжал разрушаться сам, угроза подтопления жилых домов снята. В поселке Тумнин подтопленных подворий нет.

По данным МЧС, ниже по течению реки Тумнин в поселке Усть-Орочи уровни воды опасений не вызывают. По данным на вечер субботу, остались два наиболее «опасных» участка — на реке Уда в районе села Удское и в Николаевском районе у поселка Маго. Спасатели контролируют ледовую обстановку и вызовут помощь в случае ухудшения ситуации.

— По решению комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности на территории поселка Тумнин 28 апреля режим чрезвычайной ситуации снят, — подчеркнула Екатерина Потворова.