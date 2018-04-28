ЖУКОВСКИЙ, Московская область, 28 апреля. /ТАСС/. Аэропорт Жуковский возобновил работу в штатном режиме. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта.
"Аэропорт возобновил работу после инцидента. Самолет авиакомпаниии «Belavia» совершил взлет с полосы и набирает высоту, самолет выполняет рейс в Минск", — сообщили в пресс-службе.
Кроме того, заканчивается регистрация на два рейса в города Таджикистана. Аэропорт планирует до закрытия, до 23:00 мск отправить все задержанные рейсы.
Из-за инцидента с жесткой посадкой самолета Ил-38, который проходил технический облет, гражданский аэропорт Жуковский не принимал рейсы на прилет. Два самолета ушли на запасной аэродром — в Домодедово: рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» U62448 Ош — Жуковский и авиакомпании Пегас EO404 из Тель-Авива.